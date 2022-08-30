Съемки нового шоу Малахова отменили в последний момент

Фото: YouTube / Просто о сложном с Софико Шеварднадзе

Съемки нового ток-шоу «Малахов» должны были пройти 30 и 31 августа. Однако руководство проекта 29 августа приняло решение отменить их.

Новое шоу телеведущего Андрея Малахова должно было заменить его прежний проект «Прямой эфир». Планируется, что программа будет посвящена актуальным темам про нормальных людей. Это значит, что в лице главных героев перестанут появляться фрики, а из повестки уйдет «желтизна».

После съемок новых выпусков программа должна была увидеть свет в первой половине сентября. Однако планы у студии немного поменялись. По данным «КП», отмена съемок была вызвана сменой сетки телевещания. На неделю с 5 по 11 сентября ток-шоу не поставили. Однако это не значит закрытие проекта. Вероятнее всего начало работы перенесут на вторую половину сентября.

До этого продюсер Феликс Абраамян заявил, что новый проект Андрея Малахова будет фееричным и зрители останутся в восторге. Пока все подробности держатся в строгом секрете.