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«Это будет настоящая феерия»: продюсер Абраамян оценил новое шоу Малахова

Александр Афонин
Общество
«Это будет настоящая феерия»: продюсер Абраамян оценил новое шоу Малахова
Фото: YouTube / Просто о сложном с Софико Шеварднадзе

Скоро на российских экранах стартует новое телевизионное шоу ведущего Андрея Малахова. Продюсер Феликс Абраамян заявил, что проект будет фееричным и зрители будут в восторге.

— Без ложной скромности я готов сказать, что это будет настоящая феерия. Много эксклюзива. Много тем, о которых зрители будут говорить месяцами. Мы готовим для россиян действительно много интересного. Не спим из-за подготовки ночами, — сказал он.

Отмечается, что шоу можно будет увидеть на канале «Россия-1». Пока все подробности держаться в строгом секрете, передает портал Informing.

В конце июля сообщалось, что ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» заменят на другую передачу. Окончательную концепцию проекта должны были раскрыть в августе, первые выпуски программы выйдут в сентябре.

Программы с именитым российским телеведущим Андреем Малаховым пропали с российских телеэкранов около полугода назад. Шоумен постоянно отличался безупречной внешностью, однако в последнее время поклонники перестали узнавать его.

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