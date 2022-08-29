«Это будет настоящая феерия»: продюсер Абраамян оценил новое шоу Малахова

Фото: YouTube / Просто о сложном с Софико Шеварднадзе

Скоро на российских экранах стартует новое телевизионное шоу ведущего Андрея Малахова. Продюсер Феликс Абраамян заявил, что проект будет фееричным и зрители будут в восторге.

— Без ложной скромности я готов сказать, что это будет настоящая феерия. Много эксклюзива. Много тем, о которых зрители будут говорить месяцами. Мы готовим для россиян действительно много интересного. Не спим из-за подготовки ночами, — сказал он.

Отмечается, что шоу можно будет увидеть на канале «Россия-1». Пока все подробности держаться в строгом секрете, передает портал Informing.

В конце июля сообщалось, что ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» заменят на другую передачу. Окончательную концепцию проекта должны были раскрыть в августе, первые выпуски программы выйдут в сентябре.

Программы с именитым российским телеведущим Андреем Малаховым пропали с российских телеэкранов около полугода назад. Шоумен постоянно отличался безупречной внешностью, однако в последнее время поклонники перестали узнавать его.