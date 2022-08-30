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Стали известны причины закрытия станции «Владыкино»

Степан Жирнов
Происшествия
Стали известны причины закрытия станции «Владыкино»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Владыкино Карта всех событий

Стало известно, почему полиция потребовала закрыть станцию «Владыкино» для входа и выхода пассажиров. Информация об этом появилась во вторник, 30 августа.

По предварительным данным, пассажир метро случайно разбил банку с бромом рядом со входом.

На данный момент сотрудники метро ожидают прибытия на место происшествия специалистов для дезактивации и промывки области разлива брома, сообщил Telegram-канал «Новости Москвы».

Уточняется, что вещество, как и его пары, токсично.

О том, что станцию «Владыкино» закрыли для входа и выхода стало известно во вторник, 30 августа, в районе 14 часов. Поезда проезжали станцию без остановки.

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