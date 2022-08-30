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Станцию метро «Владыкино» закрыли для входа и выхода пассажиров

Анастасия Колоскова
Город
Станцию метро «Владыкино» закрыли для входа и выхода пассажиров
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Отрадное Карта всех событий

Станцию «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро временно закрыли для входа и выхода пассажиров. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что это было сделано по требованию полиции. Однако причина перекрытия не называется.

— Поезда проезжают станцию без остановки, — отметили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что автобусы № 772 задерживаются из-за ДТП на пересечении Косинского шоссе и Салтыковской улицы.

Кроме того, москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 30 августа. Основные затруднения в это время ожидаются в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В вечерний час пик для поездок по городу пассажирам рекомендовали пользоваться общественным транспортом.

Также в связи с проведением киносъемок будет перекрыт участок набережной Марка Шагала. Уточняется, что движение перекроют 30 августа с 19:00 до 22:00 — от пересечения набережной Марка Шагала с проспектом Лихачева до пересечения с улицей Лисицкого.

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