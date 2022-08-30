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Экс-журналисту Сафронову запросили 24 года колонии

Александр Афонин
Происшествия
Экс-журналисту Сафронову запросили 24 года колонии
Фото: АГН Москва / Мосгорсуд

Прокурор Борис Локтионов в ходе судебного заседания запросил 24 года колонии строгого режима для советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене. Об этом сообщили представители защитников обвиняемого во вторник, 30 августа.

— Прокурор Борис Локтионов требует отправить нашего подзащитного в колонию на 24 года. Это всего на год меньше максимального срока, — сообщает агентство городских новостей «Москва».

В июле 2020 года стало известно о задержании Сафронова в Москве. Комментируя следственные действия, в пресс-службе Роскосмоса заверили, что задержание советника гендиректора госкорпорации не связано с его работой в организации.

Вскоре ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении Сафронова. Его заподозрили в работе на спецслужбу одной из стран НАТО, которой он передавал «составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ». По данным защиты Сафронова, ему вменяют связи с чешскими агентами.

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