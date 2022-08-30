Ефимов сообщил о росте оборота предприятий торговли и услуг в Москве

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Оборот столичных предприятий торговли и услуг с января по июль вырос на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом во вторник, 30 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Мы видим, что за первые семь месяцев 2022 года у нас положительная динамика во многих отраслях, в том числе по потребительскому спросу. В целом, по данным кассовой техники, оборот предприятий торговли и услуг Москвы в январе-июле 2022 года увеличился на 23,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 9,9 триллиона рублей, — уточнил он.

По словам заммэра, максимальный объем продаж был в марте и составил 1,6 триллиона рублей. При этом уже в апреле потребительский ажиотаж снизился, и показатели вернулись к январским значениям, которые составляли примерно 1,3 триллиона рублей.

Ефимов добавил, что в настоящее время ситуация на столичном рынке труда стабильна, наблюдается увеличение зарплат в номинальном выражении. Данный рост слегка отстает от уровня инфляции, уточнил он.

Однако с учетом дефляции не исключено, что к концу года город выйдет либо на сопоставимый номинальный рост заработных плат с инфляции, либо небольшим опережением инфляции, цитирует Ефимова агентство городских новостей «Москва».

24 августа мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ ответил на разнообразные вопросы от горожан. Так, он коснулся вопроса безработицы.

Глава города подчеркнул, что ее показатель в Москве находится на минимальном уровне. По словам главы города, самые тяжелые времена в этом отношении остались в прошлом, а город пережил их «с честью».