Более 5,5 тысяч человек посетили Музей Победы по «Пушкинской карте» этим летом

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Этим летом более 5,5 тысяч держателей «Пушкинской карты» посетили Музей Победы и его филиал музей «Главные оружейные реликвии армии». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения во вторник, 30 августа.

— Гости могли ознакомиться с Залом славы и Залом исторической правды, экспозицией «Подвиг армии» и диорамным комплексом, выставками «Война: день за днем», «Реликвии Победы», «Нельзя забыть», «Мы от рода русского» и другими выставочными проектами, — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что старт программы состоялся 1 сентября. За это время Музей Победы и его филиал бесплатно посетили более 15 тысяч человек, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне сообщалось, что З сентября, в День окончания Второй мировой войны, Музей Победы традиционно станет центральной площадкой «Диктанта Победы». Участникам предстоит ответить на 25 вопросов теста по истории события.

Кроме того, в Музее Победы 7 сентября откроется выставка, где покажут работы победителей конкурса «Мой город — Москва». Также в этот день состоится церемония награждения лауреатов.