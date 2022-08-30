Расписание на Казанском направлении вернется к обычному графику 1 сентября

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Казанский вокзал Карта всех событий

Изменения в расписании на Казанском направлении, которые действуют с 7 августа, завершаются 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 30 августа.

Окончить работы по переключению пути от Казанского вокзала до Перово для запуска будущего МЦД-3 планировалось 5 сентября, однако специалистам удалось сдвинуть этот срок на несколько дней раньше.

— Уже с 1 сентября вы можете поехать привычными маршрутами, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщилось, что школьники и студенты смогут вновь воспользоваться правом льготного проезда в поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) с 1 сентября.

24 августа сообщалось, что с начала этого года пассажиры ЦППК записали на транспортные карты порядка 850 тысяч разовых билетов. На данный момент в билетных автоматах внедряется новый интерфейс, позволяющий выбрать запись проездного напрямую.