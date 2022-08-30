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Эксперт заявил о рисках массовой гибели пальм в Сочи

Василий Плиткин
Общество
Эксперт заявил о рисках массовой гибели пальм в Сочи
Фото: Pexels

В Сочи появилась угроза уничтожения пальм в ближайшие пять лет из-за интенсивных нападений на деревья бабочек-бурильщиков. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ФГБУ «Сочинский национальный парк» Борис Туниев во вторник, 30 августа.

— Если растения не обрабатывать, курорт просто потеряет свой субтропический облик примерно через пять лет, — сказал специалист.

На сегодняшний день опасные насекомые обитают во всех районах города-курорта и даже в ближайшем пригороде, а сам процесс уничтожения пальм происходит на протяжении последних лет, добавил он. Для предотвращения распространения вредителей необходимо уничтожить те пальмы, на которых они уже успели оставить потомство, передает слова Туниева РИА Новости.

В августе сообщалось об обнаружении в парках Москвы испанских слизней, достигающих в длину 15 сантиметров. Сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский рассказал «Вечерней Москве», чего опасаться москвичам и какие меры предосторожности необходимо соблюдать.

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