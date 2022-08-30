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Врач-трихолог рассказала об особенностях ухода за волосами осенью

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач-трихолог рассказала об особенностях ухода за волосами осенью
Фото: Unsplash

С наступлением осени многих женщин волнует вопрос ухода за кожей головы и волосами. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-трихологом, как меняется уход за кожей головы в осенний период и какие меры необходимо предпринять, чтобы сохранить красоту и здоровье волос.

Как рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева, гигиенический уход (то есть мытье головы) за кожей головы осенью ничем не отличается от процедуры, совершаемой в другие времена года.

— Исключение может представлять летний период, когда повышается активность сальных желез и увеличивается потливость кожи головы, что заставляет мыть голову чаще, — дополнила Нагайцева.

Уход

По словам Нагайцевой, уходовые средства осенью не изменяются. Рекомендуется использовать те средства, которые показывают хороший результат, в частности, хорошо очищают кожу головы.

— Сменить уходовые средства осенью можно в том случае, если они перестали работать. Например, летом многие покупают средства для ежедневного мытья, а зимой — переходят на линейки без подобного указания, так как мыть голову каждый день уже не требуется, — объяснила трихолог.

Специалист также рекомендовала в осенний период включить в уход пилинг кожи головы. Это обусловлено тем, что воздух в помещениях становится сухим, что неблагоприятно влияет на состояние волос.

— Частота процедуры определяется индивидуально. Кому-то достаточно одного раза в неделю, кому-то требуется повторять процедуру два раза в неделю, — подчеркнула Нагайцева.

Вред от шапки — миф

Общепринятое мнение о том, что ношение шапок негативно влияет на качество волос, по словам Нагайцевой, — не более чем миф.

— Никакого негативного влияния на состояние волос из-за ношения шапок не наблюдается. Но зачастую люди забывают стирать головной убор, отчего начинаются проблемы с кожей головы, — заметила специалист.

Собеседница «ВМ» рекомендовала стирать шапку раз в неделю и отдавать предпочтение натуральным тканям, которые поддерживают здоровый ph-уровень кожи головы и не травмируют волосы.

— Если после ношения шапки появляется ощущение шелушения и зуда, необходимо сменить шапку и успокоить кожу противовоспалительными лосьонами с цинком или ментолом, а также пилингами, — прокомментировала врач.

Вспомогательные средства

Трихолог рекомендовала в осенне-зимний период не забывать об использовании витаминных комплексов.

— Например, для улучшения состояния волос хорошо использовать омегу-3. Так как ее дефицит может привести к сухости, ломкости и выпадению волос, — пояснила врач.

Также она добавила, что в холодное время года желательно подключить прием витамина D, однако его дозировка определяется путем сдачи анализов.

Кроме того, специалист рассказала о продукте, который положительно влияет на состояние волос и ногтей, а также препятствует появлению седины.

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