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«Хайп ради хайпа»: Костенко прокомментировала резкий ответ Бузовой мужу

Юлия Курганова
Общество
«Хайп ради хайпа»: Костенко прокомментировала резкий ответ Бузовой мужу
Фото: Вечерняя Москва

Модель Анастасия Костенко прокомментировала скандал, который разгорелся между ее супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым и его экс-женой, певицей Ольгой Бузовой. Спортсмен решил помириться с телеведущей и пригласил ее поучаствовать в совместном проекте, но в ответ услышал многочисленные обвинения в предательстве и недостойном поведении. Звезда дала понять, что не простила бывшему супругу обид и никогда не будет с ним работать.

Тарасова слова Бузовой, кажется, не задели, но его подписчики все равно решили, что ему не нужно было связываться с певицей, сделавшей из него «посмешище». За разъяснениями они обратились к жене футболиста и поинтересовались, почему она не отговорила супруга от такого опрометчивого шага. Но Костенко заявила, что ее муж прекрасно представлял, что его ждет, и совсем ничего не потерял.

— Это унизительно и глупо? Я отделяю личную жизнь от шоу-бизнеса. Для всех сторон без исключения это инструмент пиара. Это называется хайп ради хайпа, — так она прокомментировала данную ситуацию, передает портал «7дней».

Тарасов предпринял новую попытку помириться с экс-возлюбленной певицей Ольгой Бузовой после того, как она отказала в сотрудничестве. Бывший супруг знаменитости записал видеообращение с рэпером Александром Тарасовым, более известным под псевдонимом T-Killah.

На днях Костенко возмутилась посыпавшимися на нее обвинениям в социальных сетях. По ее словам, фанаты начали ей отправлять снимки похожих на нее обнаженных девушек с сайтов для взрослых, обвиняя в изменах мужу и эскорте.

Знаменитости Дмитрий Тарасов Ольга Бузова Анастасия Костенко
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