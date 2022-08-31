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Вице-премьер Украины заявила о возможности вступить в НАТО до конца спецоперации

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Вице-премьер Украины заявила о возможности вступить в НАТО до конца спецоперации
Фото: president.gov.ua

Украина может получить возможность вступить в НАТО еще до завершения российской военной специальной операции. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

— Я не хочу вдаваться в подробности, но это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания российской спецоперации, — заявила она в беседе с изданием «Европейская правда».

Вице-премьер напомнила, что украинские власти много раз просили принять страну в альянс, и теперь «решение должен принять Брюссель».

При этом Стефанишина не согласилась с утверждением, что страна, которая участвуют в вооруженном конфликте или имеющая территориальный спор, не сможет присоединиться к НАТО.

30 августа журналист Харлан Ульман в издании The Hill заявил, что только проведение переговоров между Москвой и Киевом позволит остановить боевые действия и сохранить Украину как независимое государство. Он добавил, что наилучшего исхода для Киева можно добиться, только убедив российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, что поиск урегулирования в их личных интересах.

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