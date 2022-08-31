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Ряд дорог в центре Москвы перекроют 4 сентября из-за велогонки «Две реки»

Александр Афонин
Город
Ряд дорог в центре Москвы перекроют 4 сентября из-за велогонки «Две реки»
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, Краснопресненская набережная Карта всех событий

В связи с проведением велогонки «Две реки» 4 сентября будет перекрыто движение транспорта на ряде дорог в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 31 августа.

— 4 сентября с 06:30 до 12:00 в центре Москвы будет перекрываться движение на ряде улиц из-за проведения велогонки «Две реки», — говорится в сообщении.

Ряд дорог в центре Москвы перекроют 4 сентября из-за велогонки «Две реки» Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Водителей призвали следить за ситуацией на дорогах и заранее выбирать маршруты, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне сообщалось, что из-за проведения осеннего велофестиваля на ряде улиц в ЦАО ограничат движение транспорта. Уточняется, что перекрытия пройдет с 18:00 3 сентября до 18:00 4 сентября.

Кроме того, на осеннем велофестивале в Москве впервые появится отдельная полоса для самокатов, электросамокатов и электровелосипедов. Отмечается, что в целях безопасности участникам запрещается превышать допустимую скорость, которая составляет 25 километров в час.

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