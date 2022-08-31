В России выявили 46 321 случай COVID-19 за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 46 321 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 31 августа, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За сутки в стране зафиксировали 92 летальных исхода от коронавируса. При этом 4232 пациента с диагностированным ковидом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 39 054 человека, говорится на сайте.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Заведующий центром для лечения пациентов с COVID-19 АО «Медицина» врач высшей категории Максим Новиков рассказал об изменениях рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. По его словам, из рекомендаций ушли некоторые противовирусные препараты, которые не зарекомендовали себя как эффективные.

Также врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», как защитить ребенка в школах и детских садах от заражения коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ. Специалист отметил, что первым признаком заражения коронавирусом у детей является расстройство желудочно-кишечного тракта.