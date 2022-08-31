«Воспитательный момент»: как приостановка «Северного потока» повлияет на положение стран Запада

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Газпром приостановил поставки газа по «Северному потоку». С сегодняшнего дня подача газа будет полностью прекращена вследствие проведения плановых работ. Как это решение отразится на странах Евросоюза и может ли оно поспособствовать послаблению санкций, — в материале «Вечерней Москвы».

По словам финансового аналитика Михаила Беляева, несмотря на то что ремонт турбины «Северного потока» был плановым и западные страны были предупреждены о нем заранее, уже сегодня цены на энергию поднялись почти до 3000 евро за тысячу кубометров.

Аналитик добавил также, что любая приостановка подачи газа может негативно сказаться на текущем положении европейских стран.

— Поскольку другие источники подачи энергии сейчас не действуют, кроме того, который работает через Украину, а «Северный поток» работал лишь на 20 процентов от полной мощности, Европа испытывала дефицит энергоресурсов. Поэтому полная приостановка деятельности, даже на три дня, может привести к неприятным последствиям, — объяснил Беляев.

Он подчеркнул, что радикальных изменений из-за приостановки поставок газа ждать не стоит.

— У стран всегда имеются запасы энергосырья, которых должно хватить на несколько дней, — прокомментировал собеседник «ВМ».

Однако, по словам финансового аналитика, остановку деятельности «Северного потока» можно воспринимать как воспитательный момент для Западной Европы, который указывает на необходимость поставок газа из России.

Кроме того, специалист поделился мнением о том, как полный запуск «Северного потока» поспособствует снижению цен на сырье для Европы.