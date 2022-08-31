Мужчина изнасиловал москвичку на севере столицы
Мужчина изнасиловал москвичку на севере столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 31 августа.
По ее словам, 30-летний злоумышленник напал на свою жертву в парковой зоне недалеко от Флотской улицы, после чего скрылся.
Мужчину позже удалось задержать. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед Головинским районным судом о заключении подозреваемого под стражу.
Другая москвичка на северо-западе столицы от насильника смогла отбиться. Мужчину задержали и в скором времени заключат под стражу.