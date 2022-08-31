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Мужчина изнасиловал москвичку на севере столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина изнасиловал москвичку на севере столицы
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Северный административный округ, район Левобережный, территория парка Дружбы Карта всех событий

Мужчина изнасиловал москвичку на севере столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 31 августа.

По ее словам, 30-летний злоумышленник напал на свою жертву в парковой зоне недалеко от Флотской улицы, после чего скрылся.

Мужчину позже удалось задержать. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед Головинским районным судом о заключении подозреваемого под стражу.

Другая москвичка на северо-западе столицы от насильника смогла отбиться. Мужчину задержали и в скором времени заключат под стражу.

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