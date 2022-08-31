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Синоптик рассказал об отсутствии грибов в лесах Ленобласти

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик рассказал об отсутствии грибов в лесах Ленобласти
Фото: Pexels

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в лесах Ленобласти практически нет грибов. По его словам, на севере, в Мурманске, множество даров леса, но там совершенно другие условия.

— У нас прекратились те лисички, о которых мы говорили. Грибницы не дают. И сейчас грибы тоже находим — красные 10–15 штук. Но это те единичные, редкие грибы, которые случайно попадаются, — отметил он.

Ситуация может измениться в ближайшие дни, так как в Санкт-Петербурге и Ленобласти начались дожди, сообщает издание «Невские новости».

В течение дня 30 августа в городе выпало 16 миллиметров осадков. В некоторых районах Ленобласти сложилась более неблагоприятная ситуация. Например, на Любань в Тосненском районе обрушились 26 миллиметров осадков, передает Nation News.

До этого диетолог-эндокринолог Антон Поляков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, в каком виде полезнее употреблять лисички. По словам специалиста, грибы можно включать в рацион в разном виде: жареном, вареном, тушеном, сушеном и соленом.

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