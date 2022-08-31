Глава Газпрома заявил о подготовке к зиме рекордного оперативного запаса газа

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Газпром планирует подготовить рекордный оперативный запас газа для России. Работы окончены на 92 процента. Об этом в среду, 31 августа, заявил глава компании Алексей Миллер.

— К этой зиме мы с вами готовим рекордный оперативный запас газа. И задача выполнена уже на текущий день на 92 процента. А на начало периода отбора газа из подземных хранилищ мы с вами будем иметь очередной рекорд по потенциальному суточному отбору газа из подземок, — цитирует Миллера пресс-служба Газпрома.

До этого сообщалось, что Газпром начал проведение ремонтных работ газоперекачивающего агрегата на трубопроводе «Северный поток». Уточняется, что процедуры продлятся до 3 сентября.

Кроме того, Венгрия хочет договориться с российской компанией «Газпром» об увеличении поставок газа с сентября. Глава венгерского МИД Петер Сийярто выразил надежду на подписание договора, в соответствии с которым вырастет ежедневное количество поставляемого газа.

22 августа стало известно, что Газпром предоставил Молдавии отсрочку по внесению аванса за поставки газа в августе. Таким образом, срок оплаты аванса сдвинулся до 1 сентября.