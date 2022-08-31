Глава ЛНР Пасечник призвал Россию не отдавать Киев никому

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России не следует отдавать Киев ни националистам, ни британцам, ни американцам. С таким заявлением в среду, 31 августа, выступил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

— Я уверен, что в ближайшее время мы освободим все эти территории. Я не представляю, почему мы наш Киев — а я считаю, это наш Киев — почему мы должны отдавать его каким-то националистам, каким-то британцам, американцам, кто бы ни был, — отметил он.

Пасечник отметил, что эти люди не имеют отношения к Киеву и истории «нашей земли». В связи с этим он призвал защитить и отстоять ее, передает РИА Новости.

24 августа постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя выразил надежду, что конфликт на Украине разрешится с помощью переговоров после того, как цели специальной военной операции будут достигнуты.

25 августа глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия обсудит возможность возобновления переговоров с Украиной, если Киев заявит о готовности к диалогу.

Позже советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сравнил переговоры с Россией со «смертным приговором». Подоляк отметил, что Зеленский не настроен на какие-либо переговоры.