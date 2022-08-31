Акцию «Мой класс» проведет телеканал ОТР в День знаний

Фото: Вечерняя Москва

Общественное телевидение России проведет акцию «Мой класс» в честь Дня знаний. Вместе со своими телезрителями канал покажет, как начинается новый учебный год в разных регионах страны.

Принять участие в этой акции может любой желающий. Для этого ему нужно поделиться впечатлениями о празднике, прислать яркие и трогательные фото с торжественных линеек и первых учебных занятий.

Самые интересные кадры телеканал покажет первого сентября в эфире программы «ОТРажение» и 3-го сентября в программе «ОТРажение Детям». Анонсирование акции уже началось в эфире телеканала