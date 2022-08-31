Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Без признаков насильственной смерти: появились подробности о замурованном в шкафу пенсионере

Степан Жирнов
Происшествия
Без признаков насильственной смерти: появились подробности о замурованном в шкафу пенсионере
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Исследование тела 85-летнего мужчины, которого обнаружили замурованным в шкафу, не выявило признаков насильственной смерти. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в среду, 31 августа.

По ее словам, доследственная проверка по факту обнаружения тела продолжается.

Сын погибшего, 53-летний мужчина, на данный момент госпитализирован в один из столичных стационаров для оказания психиатрической помощи.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в среду, 31 августа. Сотрудники полиции, прибывшие из-за жалоб соседей на отчетливый трупный запах, обнаружили в шкафу в квартире на Судостроительной улице труп пожилого москвича. Проживавший вместе с погибшим сын не смог объяснить произошедшее сотрудникам правоохранительных органов.

Следственный комитет Москва Смерть Район Нагатинский Затон Южный административный округ (ЮАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Все мнения
О проекте