Без признаков насильственной смерти: появились подробности о замурованном в шкафу пенсионере

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Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Исследование тела 85-летнего мужчины, которого обнаружили замурованным в шкафу, не выявило признаков насильственной смерти. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в среду, 31 августа.

По ее словам, доследственная проверка по факту обнаружения тела продолжается.

Сын погибшего, 53-летний мужчина, на данный момент госпитализирован в один из столичных стационаров для оказания психиатрической помощи.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в среду, 31 августа. Сотрудники полиции, прибывшие из-за жалоб соседей на отчетливый трупный запах, обнаружили в шкафу в квартире на Судостроительной улице труп пожилого москвича. Проживавший вместе с погибшим сын не смог объяснить произошедшее сотрудникам правоохранительных органов.