Венгрия договорилась с Газпромом о дополнительных поставках с 1 сентября

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Венгрия подписала договор с Газпромом, согласно которому с 1 сентября в страну будут поступать дополнительные поставки газа. Об этом в среду, 31 августа, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

— Появилась договоренность о поставках газа в сентябре и октябре. С 1 сентября Газпром продолжит поставлять газ в Венгрию сверх установленных контрактов, — заявил он.

Дипломат уточнил, что договор предполагает дополнительные ежедневные поставки в 5,8 миллиона кубометров газа через южное направление — «Турецкий поток» и Сербию. Энергообеспечение Венгрии физически невозможно без российского газа, цитирует Сийярто РИА Новости.

До этого сообщалось, что Газпром начал ремонтные работы на газоперекачивающем агрегате трубопровода «Северный поток». Уточняется, что процедуры продлятся до 3 сентября.

22 августа стало известно, что Газпром предоставил Молдавии отсрочку по внесению аванса за поставки газа в августе. Таким образом, срок оплаты аванса сдвинулся до 1 сентября.