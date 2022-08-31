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Движение ограничат в центре Москвы из-за проведения финансового форума

Лейла Алиева
Город
Движение ограничат в центре Москвы из-за проведения финансового форума
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Моховая улица Карта всех событий

В связи с проведением Московского финансового форума в ЦАО ограничат движение транспорта. Об этом в среду, 31 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что движение будет ограничено на участке улицы Моховой в районе дома 1 на Манежной площади в период с 31 августа по 9 сентября с 23:00 до 06:00.

Движение ограничат в центре Москвы из-за проведения финансового форума Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Также 4 сентября на ряде дорог в центре Москвы перекроют движение транспорта из-за велогонки «Две реки». Уточняется, что движение перекроют на участке Краснопресненской набережной от дома 3 до Смоленской набережной, а также на улице Лужники. При этом водителей призвали следить за ситуацией на дорогах и заранее выбирать маршруты.

Кроме того, с 1 сентября по 30 ноября движение транспорта в районе Соймоновского проезда ограничат в связи с проведением строительных работ. Так, движение будет ограничено на участке в 3-м Обыденском переулке в районе дома 1, строение 3, с 1 сентября до 25 октября круглосуточно.

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