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Песков ответил на вопрос об увековечении памяти Горбачева

Лейла Алиева
Общество
Песков ответил на вопрос об увековечении памяти Горбачева
Фото: Администрация президента РФ

Вопрос об увековечении памяти экс-президента СССР Михаила Горбачева лежит в компетенции городских властей или президента России Владимира Путина. Об этом в среду, 31 августа, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Это решение принимают президент или городские власти. Я не знаю, какие будут приниматься решения, нужно подождать, — цитирует Пескова РИА Новости.

Горбачев скончался на 92-м году жизни. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Похороны первого и последнего президента СССР пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с женой.

О смерти бывшего президента СССР высказались многие политические деятели мира. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии политика.

Михаил и Раиса Горбачевы, 1999 год. Дом журналиста / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
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Михаил и Раиса Горбачевы, 1999 год. Дом журналиста / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Президент СССР Михаил Горбачев во время учений Одесского военного округа. 1990 год / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
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Президент СССР Михаил Горбачев во время учений Одесского военного округа. 1990 год / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
Президент СССР Михаил Горбачев (слева) целует лидера Восточной Германии Эриха Хонеккера после прибытия в Восточный Берлин. 1989 г. / Фото: DPA/TASS
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Президент СССР Михаил Горбачев (слева) целует лидера Восточной Германии Эриха Хонеккера после прибытия в Восточный Берлин. 1989 г. / Фото: DPA/TASS
В 1997 году бывший руководитель СССР Михаил Горбачёв снялся в рекламе американской сети пиццерий / Фото: Youtube / Tom Darbyshire
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В 1997 году бывший руководитель СССР Михаил Горбачёв снялся в рекламе американской сети пиццерий / Фото: Youtube / Tom Darbyshire
I съезд народных депутатов СССР в Кремлевском Дворце съездов. 1989 г. / Фото: РИА Новости
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I съезд народных депутатов СССР в Кремлевском Дворце съездов. 1989 г. / Фото: РИА Новости
С семьей на даче, 1989 г. / Фото: РИА Новости
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С семьей на даче, 1989 г. / Фото: РИА Новости
Празднование Дня международной солидарности трудящихся (1 мая) в Москве. Михаил Горбачев, справа - Николай Рыжков, слева - Лев Зайков на трибуне Мавзолея. 1989 г. / Фото: РИА Новости
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Празднование Дня международной солидарности трудящихся (1 мая) в Москве. Михаил Горбачев, справа - Николай Рыжков, слева - Лев Зайков на трибуне Мавзолея. 1989 г. / Фото: РИА Новости
Президент СССР Михаил Горбачев и Президент РФ Борис Ельцин во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР. 1991 г. / Фото: РИА Новости
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Президент СССР Михаил Горбачев и Президент РФ Борис Ельцин во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР. 1991 г. / Фото: РИА Новости
Михаил Горбачев на целинных землях Казахстана, 1991 г. / Фото: РИА Новости
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Михаил Горбачев на целинных землях Казахстана, 1991 г. / Фото: РИА Новости
Михаил Горбачев беседует с рабочими объединения «Минский тракторный завод имени Владимира Ленина». 1991 г. / Фото: РИА Новости
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Михаил Горбачев беседует с рабочими объединения «Минский тракторный завод имени Владимира Ленина». 1991 г. / Фото: РИА Новости
Михаил и Раиса Горбачевы на трапе самолета перед вылетом в Москву. 1989 г. / Фото: РИА Новости
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Михаил и Раиса Горбачевы на трапе самолета перед вылетом в Москву. 1989 г. / Фото: РИА Новости
Официальный визит Михаила Горбачева в Испанию, 1990 г. / Фото: РИА Новости
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Официальный визит Михаила Горбачева в Испанию, 1990 г. / Фото: РИА Новости
Михаил Сергеевич Горбачев во время встречи в аэропорту Тюмени. 1985 г. / Лизунов Юрий, Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС
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Михаил Сергеевич Горбачев во время встречи в аэропорту Тюмени. 1985 г. / Лизунов Юрий, Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС

Горбачев родился в 1931 году в селе Привольном Ставропольского края в крестьянской семье. Будучи школьником, он работал комбайнером.

После окончания школы поехал учиться в Москву, где поступил на юридический факультет МГУ. В 1955 году Горбачев с отличием окончил университет.

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