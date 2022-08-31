Песков ответил на вопрос об увековечении памяти Горбачева

Вопрос об увековечении памяти экс-президента СССР Михаила Горбачева лежит в компетенции городских властей или президента России Владимира Путина. Об этом в среду, 31 августа, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
— Это решение принимают президент или городские власти. Я не знаю, какие будут приниматься решения, нужно подождать, — цитирует Пескова РИА Новости.
Горбачев скончался на 92-м году жизни. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.
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