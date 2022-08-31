Собчак опубликовала «интимное» фото с Горбачевым

Фото: roscongress / Елена Разина

Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным фото, на котором она запечатлена вместе с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым.

— Какой прекрасный и интимный кадр. Если не ошибаюсь, это Михаил Сергеевич пришел на премьеру моего фильма «Дело Собчака», — подписала кадр журналистка.

Фото: t.me/ksbchk

Она уточнила, что впервые увидела Горбачева еще по телевизору: тогда он показался ей «забавным дядькой с кляксой». Однако, когда он посещал отца журналистки, впечатление о нем у нее поменялось.

Кроме того, Собак призналась в Telegram-канале, что планировала пригласить Горбачева на интервью, но не успела этого сделать.

Горбачев скончался на 92-м году жизни 30 августа. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Похороны первого и последнего президента СССР пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с женой.

О смерти бывшего президента СССР высказались многие политические деятели мира. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии политика.