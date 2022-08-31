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Депутат МГД Гусева: Финансовая грамотность населения — неотъемлемый компонент сильной экономики

Георгий Соланович
Город
Депутат МГД Гусева: Финансовая грамотность населения — неотъемлемый компонент сильной экономики
Фото: duma.mos.ru

Системная работа по популяризации знаний о финансовой грамотности продолжается в столице. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Людмила Гусева в среду, 31 августа.

— Финансовая грамотность населения — это неотъемлемый компонент сильной экономики... Сегодня жители более подкованы финансово, многие научились внимательно читать мелкий шрифт в договорах, не реагировать на предложения огромных процентов в сомнительных схемах, однако глубокие знания по-прежнему необходимы, — заявила Гусева.

По ее словам, популяризация вопросов о пользовании банковскими картами, различными услугами, а также об опасности скрытых платежей очень важна. Для этого на портале «Открытый бюджет Москвы» создали четыре раздела: «Личные финансы», «Финансовые мошенничества», «Бюджетная грамотность» и «Интересно о финансах».

При этом база знаний будет расширяться и в дальнейшем, передает слова Гусевой агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в столице подошел к концу девятый Всероссийский конкурс «Бюджет для граждан». В рамках проекта юные участники рассказали, как эффективно повысить уровень бюджетной и финансовой грамотности населения.

Мосгордума Москва Финансовая грамотность
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