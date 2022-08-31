Прощание с Михаилом Горбачевым пройдет 3 сентября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым пройдет 3 сентября. Об этом сообщил журналист Алексей Венедиктов* в среду, 31 августа.

— Детали уточняются. Да, в субботу, — сказал он.

Венедиктов также уточнил, что Горбачева после церемонии прощания похоронят на Новодевичьем кладбище, передает РИА Новости.

Горбачев скончался на 92-м году жизни 30 августа в связи с тяжелой и продолжительной болезнью. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с женой.

О смерти бывшего президента СССР высказались многие политические деятели мира. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии политика.

1/13 Михаил и Раиса Горбачевы, 1999 год. Дом журналиста / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва 2/13 Президент СССР Михаил Горбачев во время учений Одесского военного округа. 1990 год / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва 3/13 Президент СССР Михаил Горбачев (слева) целует лидера Восточной Германии Эриха Хонеккера после прибытия в Восточный Берлин. 1989 г. / Фото: DPA/TASS 4/13 В 1997 году бывший руководитель СССР Михаил Горбачёв снялся в рекламе американской сети пиццерий / Фото: Youtube / Tom Darbyshire 5/13 I съезд народных депутатов СССР в Кремлевском Дворце съездов. 1989 г. / Фото: РИА Новости 6/13 С семьей на даче, 1989 г. / Фото: РИА Новости 7/13 Празднование Дня международной солидарности трудящихся (1 мая) в Москве. Михаил Горбачев, справа - Николай Рыжков, слева - Лев Зайков на трибуне Мавзолея. 1989 г. / Фото: РИА Новости 8/13 Президент СССР Михаил Горбачев и Президент РФ Борис Ельцин во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР. 1991 г. / Фото: РИА Новости 9/13 Михаил Горбачев на целинных землях Казахстана, 1991 г. / Фото: РИА Новости 10/13 Михаил Горбачев беседует с рабочими объединения «Минский тракторный завод имени Владимира Ленина». 1991 г. / Фото: РИА Новости 11/13 Михаил и Раиса Горбачевы на трапе самолета перед вылетом в Москву. 1989 г. / Фото: РИА Новости 12/13 Официальный визит Михаила Горбачева в Испанию, 1990 г. / Фото: РИА Новости 13/13 Михаил Сергеевич Горбачев во время встречи в аэропорту Тюмени. 1985 г. / Лизунов Юрий, Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС

Горбачев родился в 1931 году в селе Привольном Ставропольского края в крестьянской семье. Будучи школьником, он работал комбайнером.

После окончания школы поехал учиться в Москву, где поступил на юридический факультет МГУ. В 1955 году Горбачев с отличием окончил университет.

*Признан в России СМИ-иноагентом.