Встреча коллектива Театра Луны состоится в Москве в сентябре

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Встреча коллектива Театра Луны пройдет в Москве 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы в среду, 31 августа.

Как отмечается, на мероприятие приглашены друзья и партнеры театра. Сбор гостей начнется в 16:15, начало встречи — в 17:00.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в рамках празднования Дня города запланировано около 200 крупных событий. Так, в «Музеоне» состоится грандиозный фестиваль с участием популярных артистов.

При этом в новом ландшафтном парке на Павелецкой площади для москвичей пройдут выступления оперных театров и лучших классических коллективов города.

А с 15 по 30 сентября на площадках театра «Золотое кольцо», Библиотеки иностранной литературы и Московского городского университета правительства Москвы пройдет Фестиваль латиноамериканской и карибской культуры. Гости мероприятия смогут посетить концерт с участием творческих коллективов из стран Латинской Америки, послушать лекции, публичные чтения и многое другое.