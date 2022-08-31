«Тормозит перемены»: вдова Ельцина рассказала об отношении к Горбачеву

Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Иосифовна рассказала об отношении к экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву.
По ее словам, в середине 1980-х годов она вместе с супругом поддерживала реформы политика.
— Скоро стало понятно, что генеральный секретарь тормозит перемены, поддается влиянию наиболее реакционных функционеров. Наблюдать за этим было больно. Именно поэтому Борис Николаевич не выдержал и выступил с публичной критикой Горбачева. Горбачев ответил ему несправедливо жестоко. Я, конечно, очень тяжело все это переживала, — сказала она.
При этом Ельцина добавила, что Горбачев был первым, кто хотел изменить систему, превратив СССР в свободное и миролюбивое государство. Так, считает она, при нем люди перестали бояться говорить то, что думают, а в партийном руководстве появились яркие персоны.
Помимо этого, в стране начали издавать запрещенные книги, а на экранах стали показывать ранее запрещенные цензурой фильмы. При этом Ельцина выразила соболезнования родным и близким Горбачева, сообщает Sputnik.
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Михаил и Раиса Горбачевы, 1999 год. Дом журналиста / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
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Президент СССР Михаил Горбачев во время учений Одесского военного округа. 1990 год / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
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Президент СССР Михаил Горбачев (слева) целует лидера Восточной Германии Эриха Хонеккера после прибытия в Восточный Берлин. 1989 г. / Фото: DPA/TASS
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В 1997 году бывший руководитель СССР Михаил Горбачёв снялся в рекламе американской сети пиццерий / Фото: Youtube / Tom Darbyshire
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I съезд народных депутатов СССР в Кремлевском Дворце съездов. 1989 г. / Фото: РИА Новости
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С семьей на даче, 1989 г. / Фото: РИА Новости
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Празднование Дня международной солидарности трудящихся (1 мая) в Москве. Михаил Горбачев, справа - Николай Рыжков, слева - Лев Зайков на трибуне Мавзолея. 1989 г. / Фото: РИА Новости
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Президент СССР Михаил Горбачев и Президент РФ Борис Ельцин во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР. 1991 г. / Фото: РИА Новости
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Михаил Горбачев на целинных землях Казахстана, 1991 г. / Фото: РИА Новости
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Михаил Горбачев беседует с рабочими объединения «Минский тракторный завод имени Владимира Ленина». 1991 г. / Фото: РИА Новости
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Михаил и Раиса Горбачевы на трапе самолета перед вылетом в Москву. 1989 г. / Фото: РИА Новости
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Официальный визит Михаила Горбачева в Испанию, 1990 г. / Фото: РИА Новости
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Михаил Сергеевич Горбачев во время встречи в аэропорту Тюмени. 1985 г. / Лизунов Юрий, Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС
Горбачев скончался на 92-м году жизни 30 августа в связи с тяжелой и продолжительной болезнью. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с женой.
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