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«Несколько серьезных заболеваний»: врач назвал наиболее вероятные причины смерти Горбачева

Георгий Соланович
Общество
«Несколько серьезных заболеваний»: врач назвал наиболее вероятные причины смерти Горбачева
Фото: veni markovski / CC BY 2.0

Бывший президент СССР Михаил Горбачев мог иметь сразу несколько серьезных заболеваний. Об этом заявил хирург и гепатолог Дмитрий Монахов.

По его словам, в последние годы жизни политик боролся с хронической почечной недостаточностью. В связи с этим он регулярно проходил процедуру гемодиализа — аппаратный метод детоксикации.

Однако в июле появилась информация, что политик находится в больнице в крайне тяжелом состоянии и не может самостоятельно передвигаться. Монахов подчеркнул, что почечная недостаточность не предусматривает постоянного нахождения в медучреждении.

Помимо этого, при такой болезни пациент может ходить. Поэтому «постельный режим» Горбачева, считает врач, можно объяснить сочетанием нескольких серьезных заболеваний, передает Пятый канал.

Михаил и Раиса Горбачевы, 1999 год. Дом журналиста / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
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Михаил и Раиса Горбачевы, 1999 год. Дом журналиста / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Президент СССР Михаил Горбачев во время учений Одесского военного округа. 1990 год / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
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Президент СССР Михаил Горбачев во время учений Одесского военного округа. 1990 год / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
Президент СССР Михаил Горбачев (слева) целует лидера Восточной Германии Эриха Хонеккера после прибытия в Восточный Берлин. 1989 г. / Фото: DPA/TASS
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Президент СССР Михаил Горбачев (слева) целует лидера Восточной Германии Эриха Хонеккера после прибытия в Восточный Берлин. 1989 г. / Фото: DPA/TASS
В 1997 году бывший руководитель СССР Михаил Горбачёв снялся в рекламе американской сети пиццерий / Фото: Youtube / Tom Darbyshire
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В 1997 году бывший руководитель СССР Михаил Горбачёв снялся в рекламе американской сети пиццерий / Фото: Youtube / Tom Darbyshire
I съезд народных депутатов СССР в Кремлевском Дворце съездов. 1989 г. / Фото: РИА Новости
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I съезд народных депутатов СССР в Кремлевском Дворце съездов. 1989 г. / Фото: РИА Новости
С семьей на даче, 1989 г. / Фото: РИА Новости
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С семьей на даче, 1989 г. / Фото: РИА Новости
Празднование Дня международной солидарности трудящихся (1 мая) в Москве. Михаил Горбачев, справа - Николай Рыжков, слева - Лев Зайков на трибуне Мавзолея. 1989 г. / Фото: РИА Новости
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Празднование Дня международной солидарности трудящихся (1 мая) в Москве. Михаил Горбачев, справа - Николай Рыжков, слева - Лев Зайков на трибуне Мавзолея. 1989 г. / Фото: РИА Новости
Президент СССР Михаил Горбачев и Президент РФ Борис Ельцин во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР. 1991 г. / Фото: РИА Новости
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Президент СССР Михаил Горбачев и Президент РФ Борис Ельцин во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР. 1991 г. / Фото: РИА Новости
Михаил Горбачев на целинных землях Казахстана, 1991 г. / Фото: РИА Новости
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Михаил Горбачев на целинных землях Казахстана, 1991 г. / Фото: РИА Новости
Михаил Горбачев беседует с рабочими объединения «Минский тракторный завод имени Владимира Ленина». 1991 г. / Фото: РИА Новости
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Михаил Горбачев беседует с рабочими объединения «Минский тракторный завод имени Владимира Ленина». 1991 г. / Фото: РИА Новости
Михаил и Раиса Горбачевы на трапе самолета перед вылетом в Москву. 1989 г. / Фото: РИА Новости
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Михаил и Раиса Горбачевы на трапе самолета перед вылетом в Москву. 1989 г. / Фото: РИА Новости
Официальный визит Михаила Горбачева в Испанию, 1990 г. / Фото: РИА Новости
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Официальный визит Михаила Горбачева в Испанию, 1990 г. / Фото: РИА Новости
Михаил Сергеевич Горбачев во время встречи в аэропорту Тюмени. 1985 г. / Лизунов Юрий, Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС
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Михаил Сергеевич Горбачев во время встречи в аэропорту Тюмени. 1985 г. / Лизунов Юрий, Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС

Горбачев скончался на 92-м году жизни 30 августа в связи с тяжелой и продолжительной болезнью. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с женой.

О смерти бывшего президента СССР высказались многие политические деятели мира. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии политика.

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