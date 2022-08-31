Россия запретила въезд 55 гражданам Канады

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Россия внесла в черный список 55 граждан Канады в ответ на санкции. Об этом в среду, 31 августа, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

— В связи со все новыми санкциями, которые вводит против граждан России правящий режим премьера Джастина Трюдо, приверженный русофобскому курсу, въезд в Российскую Федерацию закрывается, исходя из принципа взаимности, для 55 высокопоставленных военных, политиков и общественных деятелей Канады, — говорится в сообщении.

23 августа Канада ввела санкции против еще 62 российских физических лиц и одной организации оборонного сектора. Также канадский премьер Джастин Трюдо подчеркнул, что страна предоставит дополнительную помощь оборонным организациям Украины в виде оборудования и технической поддержки.

Политолог Сергей Марков объяснил «Вечерней Москве», что на любые ограничения въезда со стороны ЕС Россия будет отвечать аналогичными ограничениями, которые затронут граждан европейских государств. При этом не исключены и иные ответные меры.