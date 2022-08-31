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Годовая инфляция в России замедлилась до 14,31 процента

Георгий Соланович
Экономика
Годовая инфляция в России замедлилась до 14,31 процента
Фото: Unsplash

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 14,31 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития в среду, 31 августа.

— На неделе с 23 по 29 августа 2022 года темпы снижения цен сохранились на уровне предыдущей недели (минус 0,16 процента). В годовом выражении инфляция снизилась до 14,31 процента год к году, — говорится в документе.

В министерстве отметили, что снижение цен на прошлой неделе продолжалось во всех секторах потребительского рынка. Наибольший вклад в дефляцию внесли продовольственные товары (минус 0,24 процента), туристические услуги (минус 0,68 процента) и непродовольственные товары (минус 0,02 процента), отмечается на сайте Минэкономразвития.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил «Вечерней Москве», что ЦБ, несмотря на высокую инфляцию, в ближайшее время может снизить ключевую ставку, что приведет к удешевлению кредитов, однако сделает менее выгодными банковские вклады.

Эксперт отметил, что ключевая ставка регулятора оказывает значительное влияние на проценты по кредитам.

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