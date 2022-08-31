Роспотребнадзор оценил состояние воздуха в Москве днем 31 августа

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы 31 августа с 05:00 до 15:00 не превышала допустимых значений. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Так, по данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» и его филиалов, в 72 контрольных точках концентрация загрязняющих веществ на уровне земли и высоте верхних этажей не превышала предельно допустимых концентраций, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что запах гари, который ощущается в столичном регионе из-за лесных пожаров в Рязанской области, не опасен для здоровья.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил «Вечерней Москве», что поступление смога в столичный регион из Рязанской области, где локализованы очаги горения, прекратится с приходом холодного циклона в Москву.

По словам эксперта, после 20 дней «засухи» в городе, когда не выпало ни капли осадков, Москва в ближайшие дни погрузится в настоящую осень. И резкое похолодание позволит уменьшить поступление опасных выделений с юго-востока.