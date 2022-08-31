Роспотребнадзор назвал категорию школьников, которых не коснется запрет на телефоны

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Роспотребнадзор исключает действие запрета на использование телефонов в школах в отношении детей, которые нуждаются в них по медицинским показаниям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 31 августа.

— Применение каких-либо ограничений в отношении учащихся, нуждающихся в мобильных устройствах по медицинским показаниям, например для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма, категорически не допускается, — говорится в сообщении.

При этом в целом требование по ограничению применения телефонов в учебных целях объясняется тем, что использование гаджетов с маленьким экраном приводит к повышению нагрузки на органы зрения, отмечается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Минпросвещения 31 августа запретило школьникам пользоваться телефонами на уроках с нового учебного года. Созвониться со своим ребенком родители смогут во время перемены, а в случае чрезвычайной ситуации им обязательно сообщат.

Глава Всероссийского фонда образования, академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков отметил, что подобный запрет позволит улучшить уровень образования в стране. Также он перечислил причины, объясняющие необходимость введения этого запрета.