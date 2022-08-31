МИД Литвы выразил протест представителю посольства России

Фото: depositphotos

В Министерстве иностранных дел Литвы вручили ноту протеста представителю российского посольства за слова временного поверенного в делах России в Литве Сергея Рябоконя о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года. Об этом в среду, 31 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

— В Министерство иностранных дел Литвы вызвали представителя российского посольства. Ему вручили ноту, в которой выражено возмущение появившимися в публичном пространстве высказываниями временного поверенного в делах Сергея Рябоконя, уничижающими события 13 января 1991 года, и циничным искажением исторических фактов, — сказано в сообщении на сайте МИД.

Ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил впускать российских граждан в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что въезд тех, кто признает полуостров российским, «не соответствует интересам национальной безопасности Литвы». Комментируя данную инициативу Рябоконь заявил, что РФ могла бы опрашивать въезжающих граждан Литвы по поводу отношения к событиям в Вильнюсе 13 января 1991 года и задавать вопрос, не считают ли они, что «свои стреляли в своих». Он отметил, что только за исследования на эту тему литовские ученые находятся в заключении.

31 августа газета Financial Times сообщила, что Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва планируют принять на национальном уровне меры по ужесточению визовой политики в отношении России. В документе уточняется, что эти страны потребовали от Еврокомисии принять визовые меры, которые уменьшат поток россиян в страны Евросоюза и в шенгенскую зону.