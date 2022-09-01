«Он ненормальный»: продавец напала на ребенка с аутизмом в Нижнем Новгороде

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Продавец мороженого напала на одиннадцатилетнего мальчика с аутизмом в центре Нижнего Новгорода. Известно, что инцидент произошел еще 29 августа.

Женщина схватила ребенка за шею и кричала: «Он ненормальный». Когда мама мальчика подбежала к продавцу и сообщила, что у него аутизм, но ребенок спокойный и мирный, то женщина заявила, что он якобы распугал других детей. Также она нахамила маме мальчика, заявив, что та должна ходить в общественные места со справкой.

В региональном управлении МВД России сообщили, что мама мальчика написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили и опросили участников и свидетелей инцидента. Ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит степень тяжести причиненного ему вреда, сообщает РЕН ТВ.

3 августа сообщалось, что женщина в Новосибирской области нанесла 14 ударов шилом 15-летней дочери своей соперницы. Против нападавшей возбуждено уголовное дело, ее отправили под стражу.