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Синоптик рассказал, когда в Москве наступит бабье лето

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит бабье лето
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москвичам не стоит ждать наступления бабьего лета первые 10 дней сентября, но после этого возможно потепление. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— До конца первой декады сентября бабьего лета ждать не стоит. Что такое бабье лето? Это период сухой и теплой погоды после затяжного ненастья, после холодной погоды, после дождей. Чем больше будет длиться такая погода, тем с большим удовольствием москвичи встретят это бабье лето. В первой декаде ждать не нужно, а после вероятность бабьего лета есть, — сообщил он.

Синоптик отметил, что бабье лето в столице обычно заканчивается в сентябре, хотя в 2019 и 2020 годах температура около плюс 17 градусов продолжилась и в октябре, но так бывает очень редко, сообщает ТАСС.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в европейской части России может выпасть снег 1 сентября. По его словам, снег может выпасть в Архангельской области. В Москве зимних осадков не стоит ожидать.

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