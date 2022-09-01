Невысокий уровень интеллекта: на Украине оскорбили Папу Римского из-за оценки спецоперации

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Папа Римский Франциск якобы показал «интеллектуальную ограниченность» при оценке причин российской военной специальной операции на Украине. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол.

Он заявил, что своим высказыванием об ответственности НАТО из-за эскалации конфликта понтифик «сделал подарок» РФ.

— Папа показывает небрезгливость в озвучке несправедливых и неприемлемых с точки зрения католической доктрины справедливости заявлений. Делает это, на мой взгляд, по двум причинам. Первое — невысокий уровень интеллектуального осмысления процессов в мире и церкви, и привычка собирать умело подложенные верхушки новостных сообщений, — написал бывший парламентарий в статье издания «Главред».

По его словам, Папа Римский, будучи аргентинцем, отличается антиамериканскими и антизападными взглядами из-за своего происхождения. Черновол считает, что такими людьми легко манипулировать, сообщает РИА Новости.

В материале Foreign Affairs говорится, что Папа Римский Франциск поддерживает мнение российской стороны об ответственности Североатлантического альянса за начало специальной операции РФ на Украине. Однако подобные заявления не стоит приравнивать к поддержке России, поскольку мнение понтифика меняется достаточно быстро. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Иван Мезюхо.