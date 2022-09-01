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Адвокат Багатурия напомнил о видах ответственности для подростков за преступления и правонарушения

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Адвокат Багатурия напомнил о видах ответственности для подростков за преступления и правонарушения
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Наличие судимости для подростка, как и для взрослого человека, является дискредитирующим обстоятельством, которое будет сопровождать его на протяжении всей жизни. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, за какие преступления подросток может быть привлечен к ответственности и какие наказания предусмотрены за их проступки.

С какого возраста привлекаются

Как рассказал адвокат Вадим Багатурия, уголовная ответственность для подростка наступает с 14 лет, до этого момента любоt преступление является ненаказуемым для подростка с точки зрения закона.

Как отметил специалист, с 14 до 16 лет подросток несет ответственность за наиболее тяжелые преступления, среди которых:

  • убийство;
  • изнасилование;
  • разбой;
  • похищение человека;
  • терроризм.

— С 16 лет подросток привлекается к ответственности и за прочие, более легкие преступления, — поделился Багатурия.

Льготы и привилегии

По словам адвоката, особенность привлечения подростков к уголовной ответственности заключается в том, что им не могут назначить больше 10 лет лишения свободы, вне зависимости от тяжести совершенного преступления. Еще одним видом льготы является то, что их не направляют в места заключения для отбывания наказания.

— Государство прописало такое правило более мягкой ответственности для тех лиц, которые совершили преступление до 18 лет. Это решение принято для того, чтобы ребенок мог интегрироваться в общество и не стать закоренелым рецидивистом. — заметил Багатурия.

Наиболее тяжкие преступления

Адвокат рассказал, что наиболее тяжелой формой преступления как для взрослого, так и для подростка, является убийство человека.

Однако он дополнил, что совершение террористического акта подростком является такой же тяжелой формой преступления для подростка.

Наказание или штраф

Багатурия в разговоре пояснил, что суды не назначают подросткам, которые были привлечены к ответственности впервые, наказание в виде лишения свободы.

— Подросток, который совершил преступление средней тяжести, может быть наказан судебным штрафом, чтобы была возможность безболезненно интегрироваться обратно в общество, — заключил адвокат.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что судебный штраф — это среднее между административной ответственностью и судимостью.

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