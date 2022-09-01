Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

Александр Афонин

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра с порывами до 20 метров в секунду. Об этом в четверг, 1 сентября, свидетельствуют данные сайта Гидрометцентра России.

— «Желтый» — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Москве и области ожидается ветер порывами до 15–20 метров в секунду. Предупреждение в столице действует до 11:00 2 сентября, в Подмосковье — до 21:00 1 сентября.

Кроме того, в столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за возможных пожаров. Местами прогнозируется пожароопасность пятого класса. В Москве предупреждение действует до 23:00 2 сентября, в Московской области — до 12:00 3 сентября, уточняется на портале.

До этого сообщалось, что в четверг, 1 сентября, в столичном регионе ожидается пасмурная погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 9–13 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 8–12 градусов тепла. Ветер будет дуть западный со скоростью 6–11 метров в секунду.

В первые дни сентября в Москве ожидается резкое похолодание. В такой период стоит внимательно следить за своим здоровьем, особенно тем людям, которые имеют хронические заболевания. Такое мнение «Вечерней Москве» высказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Метеорологи Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прошло время угождать

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте