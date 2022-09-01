«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра с порывами до 20 метров в секунду. Об этом в четверг, 1 сентября, свидетельствуют данные сайта Гидрометцентра России.

— «Желтый» — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Москве и области ожидается ветер порывами до 15–20 метров в секунду. Предупреждение в столице действует до 11:00 2 сентября, в Подмосковье — до 21:00 1 сентября.

Кроме того, в столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за возможных пожаров. Местами прогнозируется пожароопасность пятого класса. В Москве предупреждение действует до 23:00 2 сентября, в Московской области — до 12:00 3 сентября, уточняется на портале.

До этого сообщалось, что в четверг, 1 сентября, в столичном регионе ожидается пасмурная погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 9–13 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 8–12 градусов тепла. Ветер будет дуть западный со скоростью 6–11 метров в секунду.

В первые дни сентября в Москве ожидается резкое похолодание. В такой период стоит внимательно следить за своим здоровьем, особенно тем людям, которые имеют хронические заболевания. Такое мнение «Вечерней Москве» высказала врач-терапевт Татьяна Романенко.