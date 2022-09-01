Синоптики сообщили о прохладной и дождливой погоде в Москве 1 сентября

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В четверг, 1 сентября, в столичном регионе ожидается пасмурная погода. Пройдут дожди, температура воздуха будет ниже нормы.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 9–13 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 8–12 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве наступит бабье лето. По его словам, жителям столицы не стоит ждать наступления бабьего лета первые 10 дней сентября, но после этого возможно потепление.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в европейской части России может выпасть снег 1 сентября. По его словам, снег может выпасть в Архангельской области. В Москве зимних осадков не стоит ожидать.