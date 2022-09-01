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Учебный корпус для школы № 1360 возведут в районе Богородское

Лейла Алиева
Город
Учебный корпус для школы № 1360 возведут в районе Богородское
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, 2-я Гражданская улица, 8 Карта всех событий

В столичном районе Богородское появится учебный корпус для школы № 1360. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, корпус будет рассчитан на 400 учеников средних и старших классов, а его общая составит около 7,8 тысячи квадратных метров.

— Здание состоит из двух блоков — двух- и четырехэтажного, которые под углом соединяются друг с другом. Для отделки используют светлые панели белого и кирпичного оттенков. А за счет большого процента остекления в комплексе будет много солнечного света, — рассказал Кузнецов.

Внутри здания построят универсальные и специализированные учебные классы, обеденный зал, медиатеку с зонами для индивидуальных и групповых занятий, зал для проведения мероприятий на 240 мест, спортивный зал, медицинский и административный блоки.

Кроме того, специалисты озеленят и благоустроят территорию вокруг учебного корпуса, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом учебном году в городе откроется 11 новых школ, одна из которых расположена на улице Цандера на севере столицы.

Строительство Школы Район Богородское
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