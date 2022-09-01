Всероссийский центр для одаренных незрячих школьников открылся в Москве

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В столице начал работу Всероссийский центр для слепых обучающихся, проявивших выдающиеся академические способности. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 1 сентября.

— Для нас важно, что теперь Москва может использовать свой опыт обучения незрячих школьников для работы с ребятами из регионов. Центр открыт на базе школы-интерната № 1 — старейшего учреждения в городе, которое специализируется на обучении незрячих детей с 1882 года и выпускает медалистов, — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова добавила, что идея центра стояла на обсуждении уже давно. По ее словам, отправной точкой стало 1 сентября прошлого года. В тот день она поручила детально проработать данный вопрос, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в этом учебном году откроется 11 новых школ: одна из них расположена на улице Цандера в САО. В школе, как уточнил он, открыли кабинет робототехники, информатики и 3D-моделирования.