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В России выявили 49 761 случай COVID-19 за сутки

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 49 761 случай COVID-19 за сутки
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 49 761 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За сутки в стране зафиксировали 95 летальных исхода от коронавируса. При этом 4128 пациентов с диагностированным ковидом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 38 940 человек, говорится на сайте.

В России выявили 49 761 случай COVID-19 за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Число заражений коронавирусом пока сохраняется на достаточно высоком уровне, но многие пациенты переносят его в легкой форме. Об отличиях простуды от COVID-19 рассказала кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова.

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», как защитить ребенка в школах и детских садах от заражения коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ. Специалист отметил, что первым признаком заражения коронавирусом у детей является расстройство желудочно-кишечного тракта.

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