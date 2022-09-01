В России выявили 49 761 случай COVID-19 за сутки

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 49 761 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За сутки в стране зафиксировали 95 летальных исхода от коронавируса. При этом 4128 пациентов с диагностированным ковидом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 38 940 человек, говорится на сайте.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Число заражений коронавирусом пока сохраняется на достаточно высоком уровне, но многие пациенты переносят его в легкой форме. Об отличиях простуды от COVID-19 рассказала кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова.

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», как защитить ребенка в школах и детских садах от заражения коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ. Специалист отметил, что первым признаком заражения коронавирусом у детей является расстройство желудочно-кишечного тракта.