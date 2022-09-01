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Российские автомобилисты не стали отказываться от безопасности ради его удешевления машины

Александр Афонин
Общество
Российские автомобилисты не стали отказываться от безопасности ради его удешевления машины
Фото: Pexels

Почти 40 процентов россиян не стали пренебрегать безопасностью ради удешевления автомобиля. Об этом свидетельствуют данные опроса сайтов Motor.ru и Quto.ru, опубликованные в четверг, 1 сентября.

Уточняется, что всего в опросе приняли участие 3209 человек. Согласно результатам, 1264 водителей не готовы стать жертвами отсутствия подушек безопасности. Однако 895 человек отметили, что отказались бы от системы стабилизации ради снижения цены.

Еще 356 респондентов готовы отказаться от кондиционеров. И только 255 участников опроса посчитали максимально бюджетный вариант автомобиля единственным важным стимулом к его покупке, передает ВОНавто.

До этого автомобильный портал «Дром» по результатам опроса 2,5 миллиона человек подготовил топ-100 лучших марок машин. Уточняется, что автомобилистам предлагалось оценить внешний вид, салон, двигатель и ходовую часть своих машин по 10-балльной шкале.

Заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков рассказал «Вечерней Москве», что качественные автомобили не требуют специальной защиты от солнца, так как рассчитаны на высокие температуры. Тем не менее салон машины может нагреться до некомфортных человеку температур, если не позаботиться об охлаждении заранее.

Автомобили Безопасность рост стоимости
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