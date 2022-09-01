Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Самец хватает свою самку»: сексолог оправдала опасный жест Прилучного

Евгений Белоусов
Общество
«Самец хватает свою самку»: сексолог оправдала опасный жест Прилучного
Фото: t.me/bugevuge001

В поведении актера Павла Прилучного на его свадьбе с Зепюр Брутян, когда он схватил невесту за шею, нет никаких проявлений абьюза. Такое мнение высказала психолог-сексолог Екатерина Лебедева.

— Когда кошки хотят друг друга, самец хватает свою самку за шею, прикусывая ее, и вы можете подумать, что у них какой-то конфликт, но на самом деле скоро вас ждут котята, — заявила она.

По словам сексолога, эти действия находятся на животном уровне. Однако это нельзя расценивать, как проявление абьюза или жестокого обращения с женой. Лебедева призвала не спешить с выводами и не искать везде агрессию, иначе скоро человечество окажется в мире, где мужчины никак не будут проявляться, передает «Пятый канал».

Но не все придерживаются такого мнение по поводу поведения актера. Так, психолог Вероника Степанова распознала в нем домашнего тирана.

25 августа появились сообщения о свадьбе Павла Прилучного и его коллеги актрисы Зепюр Брутян. Бракосочетание прошло в Армении, о нем первой сообщила жена Стаса Михайлова Инна. Знаменитости познакомились в 2020 году на съемках телесериала «В клетке».

Знаменитости Отношения Павел Прилучный Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте