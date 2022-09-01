«Самец хватает свою самку»: сексолог оправдала опасный жест Прилучного

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В поведении актера Павла Прилучного на его свадьбе с Зепюр Брутян, когда он схватил невесту за шею, нет никаких проявлений абьюза. Такое мнение высказала психолог-сексолог Екатерина Лебедева.

— Когда кошки хотят друг друга, самец хватает свою самку за шею, прикусывая ее, и вы можете подумать, что у них какой-то конфликт, но на самом деле скоро вас ждут котята, — заявила она.

По словам сексолога, эти действия находятся на животном уровне. Однако это нельзя расценивать, как проявление абьюза или жестокого обращения с женой. Лебедева призвала не спешить с выводами и не искать везде агрессию, иначе скоро человечество окажется в мире, где мужчины никак не будут проявляться, передает «Пятый канал».

Но не все придерживаются такого мнение по поводу поведения актера. Так, психолог Вероника Степанова распознала в нем домашнего тирана.

25 августа появились сообщения о свадьбе Павла Прилучного и его коллеги актрисы Зепюр Брутян. Бракосочетание прошло в Армении, о нем первой сообщила жена Стаса Михайлова Инна. Знаменитости познакомились в 2020 году на съемках телесериала «В клетке».