Программа «Московский акселератор» получила международную премию

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Программа «Московский акселератор» стала победителем авторитетной международной премии Global Business Outlook Awards 2022. Экспертное жюри признало ее сильнейшей в номинации «Лучшая акселерационная программа». Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В очередной раз «Московский акселератор» доказал, что является одной из самых эффективных программ поддержки технологического бизнеса. За несколько лет проект дал стимул к развитию 330 высокотехнологичных стартапов, а наиболее перспективные из них привлекли свыше миллиарда рублей инвестиций, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, в этом году программа запущена в новом формате и станет поддержкой для новых столичных проектов, а городу поможет получить передовые инновации для создания комфортных условий для жизни горожан.

Программа «Московский акселератор» работает с 2019 года и помогает стартапам с привлечением инвестиций и выходом на новые рынки при поддержке города и корпораций, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что 5 сентября в амфитеатре Гостиного двора пройдет награждение лауреатов и финалистов XI конкурса профессионального мастерства «Ревизор».