Мультсериал «Простоквашино» набрал миллиард просмотров на YouTube

Кадр из мультфильма «Новое Простоквашино»

Анимационный сериал «Простоквашино» набрал в общей сумме больше миллиарда просмотров на видеоплатформе YouTube. Об этом рассказали в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм» в четверг 1 сентября.

— Общее количество просмотров всех серий мультсериала «Простоквашино» на YouTube превысило цифру в один миллиард, — рассказали на киностудии.

Сейчас на видеохостинге доступно 60 серий мультсериала.

По словам генерального продюсера «Союзмультфильма» Юлии Осетинской, «Простоквашино» охватывает сразу несколько поколений за счет своей уникальности и узнаваемых персонажей. При создании анимационного ситкома применяются новые технологии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр киностудии.

До этого продюсер проекта Леонид Верещагин сообщил о планах студии «Тритэ» Никиты Михалкова создать фильм по мотивам «Бременских музыкантов» совместно с киностудией «Союзмультфильм». Режиссером картины станет Алексей Нужный. Главные роли сыграют Константин Хабенский и Юрий Стоянов. Ожидается, что фильм снимут в жанре роуд-муви. По словам Верещагина, в картине будет использована музыка композитора Геннадия Гладкова.