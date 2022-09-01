Диетологи рассказали, когда лучше всего пить кефир

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Кефир — идеальный напиток перед сном. Выпитый натощак, он не только позволяет восстановить микрофлору кишечника, но и улучшает сон, ведь после него не снятся кошмары.

Секрет успокаивающего действия кефира заключается в содержании аминокислоты триптофана. Кроме того, при употреблении на ночь кефира будет лучше усваиваться кальций.

Однако при необходимости пробудить аппетит, взбодриться, стимулировать нервную систему и нормализовать обмен веществ пить кефир лучше утром. Также в него можно добавить ложку меда или какао для сладости.

В кефире содержится мало калорий и множество полезных витаминов и микроэлементов. Но из-за неправильного хранения или истекшего срока годности кисломолочный напиток теряет основные полезные свойства, передает ELLE.

Врач — терапевт-кардиолог Виолетта Шелехова сообщила, что томатный сок и зеленый чай вызывают скачки давления. Она рассказала, что при регулярном употреблении жидкостей с повышенным содержанием соли вроде томатного сока в организме начинает задерживаться жидкость, поэтому давление повышается. Таким же эффектом обладают и напитки с содержанием кофеина.