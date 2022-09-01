Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны России раскрыло планы Киева по захвату Запорожской АЭС

Елена Самойлова
В мире
Минобороны России раскрыло планы Киева по захвату Запорожской АЭС
Фото: Maxim Gavrilyuk / GFDL

Киевский режим заранее подготовил план по отправке украинских военных и организации обстрелов Запорожской атомной электростанции в день прибытия делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— Развязанные в день приезда экспертов МАГАТЭ боевые действия украинских диверсионных групп с артиллерийскими обстрелами ВСУ Запорожской атомной электростанции не оставляют никаких сомнений в заблаговременной подготовке режимом В. Зеленского данной военной провокации, — говорится в заявлении.

Участники миссии стали бы «живым щитом» ВСУ для недопущения действий по их уничтожению подразделениями российскими войсками, отметили в ведомстве.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в четверг, 1 сентября. В колонне следовало девять автомобилей с надписью ООН и несколько машин сопровождения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ответственность за попытки Киева сорвать работу агентства на ЗАЭС будет лежать на украинском лидере Владимире Зеленском.

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской электростанции на 6 сентября.

Украина Россия Донбасс МАГАТЭ АЭС
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте