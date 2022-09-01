Минобороны России раскрыло планы Киева по захвату Запорожской АЭС

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Киевский режим заранее подготовил план по отправке украинских военных и организации обстрелов Запорожской атомной электростанции в день прибытия делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— Развязанные в день приезда экспертов МАГАТЭ боевые действия украинских диверсионных групп с артиллерийскими обстрелами ВСУ Запорожской атомной электростанции не оставляют никаких сомнений в заблаговременной подготовке режимом В. Зеленского данной военной провокации, — говорится в заявлении.

Участники миссии стали бы «живым щитом» ВСУ для недопущения действий по их уничтожению подразделениями российскими войсками, отметили в ведомстве.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в четверг, 1 сентября. В колонне следовало девять автомобилей с надписью ООН и несколько машин сопровождения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ответственность за попытки Киева сорвать работу агентства на ЗАЭС будет лежать на украинском лидере Владимире Зеленском.

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской электростанции на 6 сентября.